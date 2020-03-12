Глухонемых таксистов избили и ограбили в Дагестане
Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщило управление МВД по республике.
Первый случай мошенничества произошел еще 25 февраля. К таксисту обратился 14-летний подросток — он попросил доставить коробку по указанному адресу. Юноша сказал водителю, что тот должен отдать ему 2200 рублей — когда он передаст посылку, ему эти деньги вернут. У таксиста не было с собой такой суммы, но мальчик согласился взять и 1000 рублей.
Когда водитель приехал по указанному адресу, ему сказали, что ничего не заказывали, и никакие деньги возвращать не станут. Таксист открыл коробку и увидел, что в ней лежал кирпич.
Второй случай произошел 4 марта. Тот же подросток вновь подошел к водителям с аналогичной просьбой. Но в этот раз махинация сорвалась — один из таксистов оказался тем, кого юноша обманул до этого. После этого автомобилисты попытались задержать подростка, но заминку увидели те, кто посылал его «на дело». Мужчины вмешались в конфликт и избили глухонемых таксистов, а затем — отобрали деньги.
Правоохранители задержали нападавших — те признались в преступлении. Сотрудникам МВД стало известно, что подросток с каждого эпизода получал по 200-300 рублей, остальное — отдавал самим мошенникам.
Следствие продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Все участники событий задержаны, а их действиям будет дана процессуальная оценкаМВД Дагестана.
В последнее время участились случаи нападения на таксистов. Чаще всего водители становятся жертвами неадекватных пассажиров.