Глухонемых таксистов избили и ограбили в Дагестане

Мужчины ограбили и избили глухонемых таксистов в Дагестане. До этого мошенники уже обманывали их на деньги, но смогли скрыться. Сейчас подозреваемые задержаны, их допрашивают правоохранители.

Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщило управление МВД по республике.

Первый случай мошенничества произошел еще 25 февраля. К таксисту обратился 14-летний подросток — он попросил доставить коробку по указанному адресу. Юноша сказал водителю, что тот должен отдать ему 2200 рублей — когда он передаст посылку, ему эти деньги вернут. У таксиста не было с собой такой суммы, но мальчик согласился взять и 1000 рублей.

Когда водитель приехал по указанному адресу, ему сказали, что ничего не заказывали, и никакие деньги возвращать не станут. Таксист открыл коробку и увидел, что в ней лежал кирпич.

Второй случай произошел 4 марта. Тот же подросток вновь подошел к водителям с аналогичной просьбой. Но в этот раз махинация сорвалась — один из таксистов оказался тем, кого юноша обманул до этого. После этого автомобилисты попытались задержать подростка, но заминку увидели те, кто посылал его «на дело». Мужчины вмешались в конфликт и избили глухонемых таксистов, а затем — отобрали деньги.

Правоохранители задержали нападавших — те признались в преступлении. Сотрудникам МВД стало известно, что подросток с каждого эпизода получал по 200-300 рублей, остальное — отдавал самим мошенникам.

Следствие продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Все участники событий задержаны, а их действиям будет дана процессуальная оценка МВД Дагестана.

В последнее время участились случаи нападения на таксистов. Чаще всего водители становятся жертвами неадекватных пассажиров.