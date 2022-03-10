«Глобус» опроверг информацию о закрытии гипермаркетов в России

Вопреки сообщениям в некоторых СМИ и Telegram-каналах, гипермаркеты «Глобус» в России не закрываются. Об этом заявили в компании в ответ на запрос издания Myslo.

«Все гипермаркеты нашей сети продолжают работать в штатном режиме. Компания выполняет все взятые на себя обязательства перед партнерами и сотрудниками и ждет покупателей в своих магазинах», — сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети «Глобус».

Гипермаркеты сети «Глобус» представлены в Германии, Чехии и России. В России первая торговая точка открылась в 2006 году в подмосковном Щелокове. Сейчас в ЦФО расположено 19 гипермаркетов сети, в которых трудятся более 11 тысяч человек.

Ранее о приостановке работы в РФ сообщили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке. Владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Brands — объявил о приостановке развития брендов в России. Компания намерена перенаправить доход на гуманитарные цели.

Кроме того, с российского рынка уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, Mothercare и другие.