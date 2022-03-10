Глобальную программу транспортного развития реализуют в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в городе реализуется масштабная программа глобального развития транспортной инфраструктуры. Об этом написало ИА НСН.

По словам Бочкарева, до конца года городские власти намерены закончить строительство Большой кольцевой линии метро. Также в планах завершение реконструкции и строительства 10 станций Московских центральных диаметров.

«Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности — проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД», — добавил чиновник.