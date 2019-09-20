  • Глюкоза призналась, почему «ревела» на свадьбе Бондарчука

    20 сентября 2019, 01:58

    Мария Борисова

    Российская поп-исполнительница Наталья Ионова (Глюкоза) поздравила режиссера Федора Бондарчука и актрису Паулину Андрееву с бракосочетанием. Совместную фотографию с молодоженами певица опубликовала в Instagram.
    Глюкоза призналась, почему «ревела» на свадьбе Бондарчука

    «Дорогие наши, любимые друзья! Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения», — написала певица.

    Она добавила, что «ревела» в течение всего мероприятия, потому что «смотреть на влюбленных и безумных можно только так».

    «Долгих и счастливых вам лет вместе. Вы — настоящая опора друг для друга. Ваши Саша (Александр Чистяков — муж Ионовой) и Глю», — добавила исполнительница.

    Свадьба 52-летнего режиссера Федора Бондарчука, известного по фильмам «Обитаемый остров», «Сталинград» и другим, и 30-летней Паулины Андреевой состоялась 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.