«Глянцевая» вера. Священник назвал главную опасность реалити-шоу в монастыре

Православный священник Всеволод Чаплин высказал свои опасения насчет нового реалити-шоу «Остров» телеканала «Спас». Он надеется, что в нем будут показывать не только благоустроенные монастыри.

В беседе с «360» Чаплин отметил, что, в отличие от монастыря Нилова Пустынь на озере Селигер, где будут снимать реалити-шоу, в России есть и другие обители, где нет средств на дорогостоящий ремонт и где «работают в основном бывшие заключенные и бывшие бомжи».

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«Если показывать действительность и реальность, ее не стоит приукрашивать. Самое плохое, если мы получим глянцевую картинку монастыря, не имеющую отношения к реальной жизни большинства иноческих обителей», — рассказал он «360».

Священник также объяснил, можно ли женщинам попасть в мужской монастырь Нилову Пустынь.

«Есть паломники в мужском монастыре, и это чаще женщины, чем мужчины. Есть паломники-мужчины в женский монастырях. Монастырь — это не тюрьма и не интернат, там достаточно свободный режим посещения», — пояснил он.

Дело в том, что по древним церковным устоям не было принято, чтобы женщины ночевали в мужских монастырях, а мужчины — в женских, за исключением паломнических корпусов, которые обычно находятся либо за монастырской оградой, либо отгорожены от мест, где живут монахи. Но само появление женщин и мужчин в монастырях, по словам Чаплина, не экстраординарно.

Первое православное реалити-шоу «Остров» покажут на телеканале «Спас». Для участия в нем выберут не больше 10 человек. Съемки начнутся в ноябре.

Участники реалити-шоу будут не только работать на территории монастыря, они также смогут встречаться со «знаменитыми гостями» и ежедневно беседовать с наместником.