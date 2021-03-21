Суд отказал в аресте главы «Петростроя»

Московский городской суд Санкт-Петербурга отказал следователям, подавшим ходатайство об избрании меры пресечения для генерального директора строительной компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова. Правоохранители задержали предпринимателя в аэропорту Пулково, когда он планировал улететь на Занзибар. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дмитрий Ипатов проходит подозреваемым по уголовному делу по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

По версии следствия, он брал деньги с дольщиков для строительства жилищного комплекса «Лампо» во Всеволожском районе. Таким образом Ипатов собрал более пяти миллионов рублей.

Следователи считают, что поездка Ипатова на Занзибар связана с попыткой скрыться от правосудия. Сам предприниматель своей вины не признал.

Его защитники заявили, что никакого основания для задержания их подзащитного не было. Само уголовное дело завели в отношении неустановленных лиц.

После изучения документов суд вынес решение, что из материалов дела не следует нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве. Доказать, что Ипатов скрывается следователи не смогли. Опровержения словам адвокатов, что Ипатов поехал за пределы России в туристических целях правоохранители не предоставили. В ходатайстве о выборе меры пресечения для предпринимателя суд отказал.