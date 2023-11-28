Общество 28 ноября 2023, 16:23 Главы четырех регионов подписали документ о создании Содружества Донбасса Главы четырех российских регионов создали Содружество Донбасса Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Ростовская и Воронежская области, а также ЛНР и ДНР решили создать Содружество Донбасса, соглашение о развитии сотрудничеств подписали главы регионов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ подписали на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В рамках соглашения регионы будут развивать партнерство в различных сферах: в торгово-экономической, образовательной, инвестиционной, научной и других.

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Стороны являются равноправными участниками объединения и могут свободно устанавливать связи с другими регионами. Высшим органом управления планируют сделать совет содружества «Донбасс».

Документ вступит в силу 1 марта 2024 года, его действие продлится в течение пяти лет.

По мнению военного историка Юрия Кнутова, между четырьмя регионами сейчас нет никаких экономических связей. Он отметил, что Содружество Донбасса может помочь наладить важные контакты и упростить создание благоприятных условий для бизнеса.