Главы администрации Большой Ижоры не поделили должность. Видео

До выборов главы администрации Большой Ижоры Олег Купко работал заместителем руководителя. После ухода начальства стал исполнять его обязанности. Он не признал победу на выборах Сергея Титова и опасается с его стороны «физического захвата» поселковой администрации.

Поэтом, как сообщило издание 47news, Купко решил ночевать в здании. Он считает избрание Титова незаконным, так как якобы во время заседания депутатов были допущены нарушения устава поселка. Купко уверен, что именно он должен стать новым руководителем администрации Большой Ижоры, поэтому, когда его соперник попытался вступить в новую должность, вызвал полицию, заявив о попытке захвата здания. Стражи правопорядка предпочли не вмешиваться.

С этого дня Купко и Титов ночуют в администрации. Первый боится, что соперник поменяет замки в кабинете главы, второй — что его в здание больше не пустят.

Жалостливые сотрудники и посетители подкармливают обоих пирожками и тортиками. «Я с ним делюсь и с теми, кто к нему приходит — тоже», — объяснил Купко.

Разрешить ситуацию должен был суд, чье заседание назначалось на 19 ноября. Но из-за болезни судьи его перенесли не неопределенный срок.

«Я их приглашу поговорить, или пусть договариваются, или ждут решения суда. А в принципе, какая разница, где они спят. Где хотят, пусть там и спят», — заявил изданию вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Алексей Кондрашов.

Обсуждая сложившуюся ситуацию, губернатор Александр Дрозденко припомнил поговорку «цирк уехал, комики — остались».

«Если немного это все продлится и сами они не смогут договориться, вынуждены будем привлечь для разбирательства прокуратуру», — прокомментировал он.