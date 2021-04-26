Главврача столичной клиники уволили после издевательств над пожилой пациенткой

Московский департамент здравоохранения назвал недопустимыми действия персонала больницы, где издевались над пожилой женщиной. Главврача клиники уволили, а причастный к инциденту медперсонал отстранили от работы.

В ГКБ имени Иноземцева прошла внутренняя проверка, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы. По ее итогам с главным врачом трудовые отношения прекратили.

«Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом», — подчеркнули в ведомстве.

Фигурировавшие в скандале медицинские работники пока что отстранены от выполнения своих обязанностей.

Департамент заявил о готовности максимально сотрудничать с правоохранительными органами при проверке случившегося.

Ранее в СМИ появилось видео с издевательствами сотрудников клиники над пациенткой. Пьяные медсестры накричали на пожилую женщину и избили ее.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи начали допрашивать персонал больницы и пациентов.