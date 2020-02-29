Главврача скорой уволили из-за санитаров, таскавших пациента по асфальту. Но не только

Там добавили, что врач лишился работы не только из-за этого случая, не уточнив подробностей. Решение о наказании сотрудников, которые тащили мужчину по грязному асфальту, примут после окончания проверки, рассказали в ведомстве.

Видео, стоившее должности главврачу, появилось в соцсетях 24 февраля. На кадрах два человека в спецодежде затаскивают, предположительно, пьяного мужчину в машину скорой помощи. Когда их спрашивают, почему пациента не уложили на носилки, следует ответ: «Носилки для больных, не для этого».

Свидетели происшествия обратились в прокуратуру, ведомство начало проверку. Глава регионального минздрава рассказала, что пришла в ужас от увиденного.