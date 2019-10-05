Главврача саратовской больницы уволили после перевозки пациентов в машине с капустой

Пациентов районной больницы под Саратовом возили в город на хозяйственной машине за 500 километров в другой город. После публикации видео с такой поездкой и скандала главного врача медучреждения уволили. Об этом сообщил зампред областного правительства Сергей Наумов.

Пациентов из саратовского поселка везли к врачам в машине с капустой. Видео Подробнее

«Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения… В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности», — цитируют слова Наумова в Instagram сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что допускающим подобное людям не место «в руководящем звене системы здравоохранения». Наумов также попросил медиков извиниться перед пациентами, а областному министеству здравоохранения провести необходимую служебную проверку.

Речь идет об инциденте, который произошел с пациентами Дергачевской районной больницы. В Сети появились кадры, на которых людей с почечной недостаточностью везли в Энгельс на процедуру гемодиализа. Людей перевозили в машине с капустой и коробками, которую медучреждение использует для хозяйственных нужд.