Главврача медцентра ДВФУ Олега Пака вернули на работу

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) положительно отреагировал на решение суда восстановить в должности главврача медцентра ДВФУ Олега Пака. Ранее его уволили за судимость.

«Хорошо, что суд оперативно разобрался в сложившейся ситуации и вынес решение. Для Олега Игоревича Пака и его семьи это хороший подарок перед Новым годом», — сказал проректор вуза Дмитрий Земцов. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее в ДВФСУ рассказали, что главврача уволили 29 ноября «в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом». Пак был не согласен с решением и обратился в прокуратуру.

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что администрация края намерено ходатайствовать перед вузом, чтобы Пака восстановили в должности. Позже ДВФУ назвал причину увольнения главврача. По данным вуза, Пака в 2010 году осудили за избиение жены по статьям УК «Оскорбление» и «Побои». Об этом факте медик не сообщил работодателям. В свою очередь, по заявлению Пака прокуратура Владивостока начала проверку.

Случай с Паком не единственный скандал, связанный с Дальневосточным федеральным университетом. Так, в ноябре Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам лишения свободы за растрату.