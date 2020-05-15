Главврача калужской больницы уволили из-за поминутных надбавок за работу с COVID-19

Главврача больницы № 3 в Козельске Калужской области уволили из-за некорректно выплаченных надбавок медикам, работающим с коронавирусными пациентами. СМИ писали, что такие выплаты у некоторых работников составляли 27 рублей за месяц.

Как сообщил ТАСС региональный Минздрав, сегодня и. о. главного врача провел встречу с коллективом и обсудил правильность стимулирующих надбавок.

«В ходе обсуждения ситуации было выяснено, что прежнее руководство медучреждения недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты», — сообщили в ведомстве.

Прошлое руководство объясняло мизерные выплаты приказом, по которому расчет идет по минутам, проведенным рядом с заболевшими инфекцией пациентами.

Сейчас, по данным Минздрава, недопонимание и конфликт по выплатам решен. В течение следующей недели коллектив больницы с новым руководством предметно обсудят каждый случай и получат надбавки.

«Для сотрудников больницы, которые объективно не могут претендовать на стимулирующие выплаты, будет оказана помощь из иных источников в соответствии с их рабочей ситуацией», — пояснили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин отчитал чиновников из-за того, что не все медики получили до 15 мая положенные выплаты за работу с больными COVID-19. Он заявил, что с выплатами «развели бюрократическую канитель».