Главврача больницы в Махачкале восстановили после коррупционных нарушений. Он сидел без работы меньше суток
«Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарности за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана», — заявил Исрафилов. Его процитировало РИА «Новости».
Однако региональный Минздрав пока не подтвердил агентству информацию о восстановлении Исрафилова. При этом ранее опубликованных сообщений об отстранении главврача на сайте ведомства сейчас нет.
До этого Малаева наградили медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Также у него есть почетная грамота главы Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает свой 56-й день рождения.
Минздрав Дагестана 3 ноября сообщил об отстранении Малаева от должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры региона, у него имелось три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Они были связаны с отсутствием должного контроля за работой больницы.
Пресс-служба Минздрава отметила, что внутренняя проверка нашла случаи, когда больных направляли на долечивание в частную клинику. Она аффилирована Малаевым.