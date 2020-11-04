Главврача больницы в Махачкале восстановили после коррупционных нарушений. Он сидел без работы меньше суток

Главврача городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурада Малаева восстановили в обязанностях менее чем через сутки после увольнения. Об этом сообщил его помощник Исрафил Исрафилов.

«Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарности за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана», — заявил Исрафилов. Его процитировало РИА «Новости».

Однако региональный Минздрав пока не подтвердил агентству информацию о восстановлении Исрафилова. При этом ранее опубликованных сообщений об отстранении главврача на сайте ведомства сейчас нет.

До этого Малаева наградили медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Также у него есть почетная грамота главы Дагестана. Малаев 4 ноября отмечает свой 56-й день рождения.

Минздрав Дагестана 3 ноября сообщил об отстранении Малаева от должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры региона, у него имелось три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Они были связаны с отсутствием должного контроля за работой больницы.

Пресс-служба Минздрава отметила, что внутренняя проверка нашла случаи, когда больных направляли на долечивание в частную клинику. Она аффилирована Малаевым.