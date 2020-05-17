Главврача больницы в Чечне уволили после жалоб сотрудников

Власти Чечни уволили главного врача Гудермесской районной больницы после жалоб медперсонала. Сотрудники возмутились отсутствием индивидуальных средств защиты на фоне перепрофилирования учреждения для принятия больных коронавирусов. В ответ на претензии администрация больницы грубо обращалась с коллегами.

Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал спикер парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Магомед Даудов.

«В Сети появились ролики, что врачи Гудермесской больницы чем-то недовольны. Мы выехали на место вместе с министром здравоохранения республики, чтобы изучить ситуацию и выслушать претензии персонала…» — заявил он.

После совещания c медиками главного врача больницы Ильяса Энганоева решили уволить из-за разногласий с коллективом. Его место займет бывший вице-премьер правительства Муса Ахмадов.

По словам Даудова, медикам не понравилось, что их плохо проинформировали о работе, связанной c перепрофилированием медучреждения. Ранее больницу решили подготовить к приему больных коронавирусом на случай ухудшения ситуации. Медучреждение выбрано не случайно — это одна из лучших и современных больниц республики, в которой соблюдаются все условия и для больных, и для персонала.

«Из-за этого начали распространять слухи, что, вот мол, везут больных, у врачей нет средств защиты, мы все заболеем. При этом ни одного инфицированного в больницу еще не поступало. Вся необходимая подготовка велась», — пояснил Даудов.

По его мнению, сложившаяся конфликтная ситуация связана с тем, что администрация и медперсонал не согласовали действия.

Телеканал «Грозный» показал, что склады больницы переполнены средствами защиты. «Главный врач больницы крайне некорректно довел до сотрудников информацию о подготовке к перепрофилированию, что все средства индивидуальной защиты имеются», отметили журналисты.

Авторы сообщений в соцсетях — медсестры и врачи больницы — признали необоснованность своих жалоб. Они поторопились с выводами, так как испугались и не знали о наличии средств защиты.

По последним данным регионального Минздрава, в Чечне зарегистрировано 918 случаев коронавируса. Из низ 529 пациентов вылечились, 10 умерли. Врачи республики имеют все необходимые средства защиты для борьбы с инфекцией. Кроме того, власти региона помогают своим соседям: 300 противочумных костюмов передали в Моздокскую больницу в Северной Осетии-Алании, также они поддержали больницы Ингушетии.