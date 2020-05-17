    17 мая 2020, 16:43

    Главврача больницы в Чечне уволили после жалоб сотрудников

    Алена Макаренко

    Власти Чечни уволили главного врача Гудермесской районной больницы после жалоб медперсонала. Сотрудники возмутились отсутствием индивидуальных средств защиты на фоне перепрофилирования учреждения для принятия больных коронавирусов. В ответ на претензии администрация больницы грубо обращалась с коллегами.
    Главврача больницы в Чечне уволили после жалоб сотрудников

    Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал спикер парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию COVID-19 Магомед Даудов.

    «В Сети появились ролики, что врачи Гудермесской больницы чем-то недовольны. Мы выехали на место вместе с министром здравоохранения республики, чтобы изучить ситуацию и выслушать претензии персонала…» — заявил он.

    После совещания c медиками главного врача больницы Ильяса Энганоева решили уволить из-за разногласий с коллективом. Его место займет бывший вице-премьер правительства Муса Ахмадов.

    По словам Даудова, медикам не понравилось, что их плохо проинформировали о работе, связанной c перепрофилированием медучреждения. Ранее больницу решили подготовить к приему больных коронавирусом на случай ухудшения ситуации. Медучреждение выбрано не случайно — это одна из лучших и современных больниц республики, в которой соблюдаются все условия и для больных, и для персонала.

    «Из-за этого начали распространять слухи, что, вот мол, везут больных, у врачей нет средств защиты, мы все заболеем. При этом ни одного инфицированного в больницу еще не поступало. Вся необходимая подготовка велась», — пояснил Даудов.

    По его мнению, сложившаяся конфликтная ситуация связана с тем, что администрация и медперсонал не согласовали действия.

    Телеканал «Грозный» показал, что склады больницы переполнены средствами защиты. «Главный врач больницы крайне некорректно довел до сотрудников информацию о подготовке к перепрофилированию, что все средства индивидуальной защиты имеются», отметили журналисты.

    Авторы сообщений в соцсетях — медсестры и врачи больницы — признали необоснованность своих жалоб. Они поторопились с выводами, так как испугались и не знали о наличии средств защиты.

    По последним данным регионального Минздрава, в Чечне зарегистрировано 918 случаев коронавируса. Из низ 529 пациентов вылечились, 10 умерли. Врачи республики имеют все необходимые средства защиты для борьбы с инфекцией. Кроме того, власти региона помогают своим соседям: 300 противочумных костюмов передали в Моздокскую больницу в Северной Осетии-Алании, также они поддержали больницы Ингушетии.