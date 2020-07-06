Главврач ушел в отставку из-за плохих условий в уярской больнице

Больницу в красноярском городе Уяре проверили после видео про условия для больных с подозрением на COVID-19 и пневмонией. Главврача клиники после ревизии комиссии Минздрава отправили в отставку.

Проведенная проверка показала, что в больнице нерационально используют кадровые ресурсы, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края. Кроме того, администрация учреждения не организовала в необходимом объеме работу в условиях эпидемического процесса.

«Персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика», — подчеркнули в Минздраве.

Специалисты просмотрели истории болезни пациентов и установили, что медицинскую помощь им оказывают в соответствии с временными методическими рекомендациями министерства. В больнице есть нужное количество и ассортимент необходимых для лечения препаратов.

«По итогам выезда Министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения», — уточнили в пресс-службе.

Администрация лечебного учреждения должна будет представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий. Министерство ждет и отчет о порядке их реализации.

Больных COVID-19 из Уяра госпитализируют в инфекционный госпиталь, который развернут на базе Бородинской больницы. Туда же будут направлять пациентов из Партизанского, Рыбинской и Саянской больниц.

Минздрав вместе с коллегами из Роспотребнадзора выяснит, как медицинский персонал уярской больницы заразился коронавирусом. По мнению родственников, это произошло как раз на работе.

Ранее в Сети появилось видео, снятое одной из местных жительниц. Женщина заявила, что лежащие в больнице «задыхаются от жары и от влажности после дождей». Автор ролика пожаловалась на отсутствие у врачей лекарств и аппаратов ИВЛ.