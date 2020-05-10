Главврач станции скорой помощи Подмосковья рассказал о запасе средств защиты для медиков

Подмосковным медикам хватает средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сообщений о недостатке костюмов, перчаток и других средств не поступало руководству Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Об этом «360» рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, которые соответствуют необходимым классам защиты», — подчеркнул он.

Олег Какурин подчеркнул, что руководство пока не получало сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригад. На каждой подстанции района ведется строгий учет необходимого запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. Сейчас сформирован необходимый резерв указанных категорий. Закупку и доставку в необходимом количестве обеспечивает ГБУ МО «Мособлмедсервис».

Все костюмы белого цвета с синими полосками по швам. Другие костюмы не поставляются. СИЗы используются однократно. Повторное использование категорически запрещено Олег Какурин.

Телефон горячей линии ГБУ МО «Мособлмедсервис»: 8 (495)748-48-80.

Ранее в сети появилась информация о жалобе, которую подмосковные медики отправили властям региона. Врачи якобы сообщили, что им приходится работать в строительных костюмах вместо защитных медицинских, а одноразовые средства защиты использовать по несколько раз, обрабатывая антисептиком после каждого контакта с зараженными пациентами.