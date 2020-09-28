Главврач скорой рассказал о желании студентов работать в пандемию

«Стало больше желающих работать на скорой. Во время эпидемии нам очень помогли студенты медицинских колледжей — медико-технического и колледжа № 2. Исторически все студенты колледжей, кто в перспективе хочет быть фельдшером скорой помощи, проходят практику у нас», — объяснил медик.

Он подчеркнул, что ребята помогли в оперативном отделе. Так, в сложный период учащиеся работали диспетчерами по приему вызовов. По словам Бойкова, на линию их нельзя было ставить, чтобы не допустить контакта с пациентами.

Врач заключил, что весь коллектив очень благодарен им. Он отметил, что многие из этих студентов, закончив учебу, приходят в учреждение устраиваться на постоянную работу.