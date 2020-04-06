Главврач Проценко: в Коммунарке лечат 217 человек от коронавируса

По словам Проценко, всего в учреждении сейчас находятся 405 человек. Из них с диагнозом пневмония — 357, с коронавирусом — 217 пациентов. Всего за сутки в инфекционную больницу поступило 62 человека.

Как видно на графике динамики, пока число пациентов, у которых нашли коронавирус, продолжает расти. При этом и количество тех, кого выписали из больницы, увеличивается с каждым днем.

Ранее стало известно о самочувствии главврача клиники. 31 марта у Дениса Проценко подтвердился диагноз «коронавирус». Несмотря на заражение, он продолжает работать дистанционно из своего кабинета. Проценко удаленно дает консультации, делает обходы и занимается другими вопросами медучреждения. Болезнь у главного врача проходит не в тяжелой форме. Весь персонал работает в специальной защите.

Сейчас в Москве в общей сложности насчитывается 3893 случая заражения коронавирусом. Часть из них лечатся на дому, так как болезнь у них протекает в легкой форме.