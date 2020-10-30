Главврач прокомментировал выписку полуживого ветерана из больницы в Волгограде

В Волгограде из больницы выписали 87-летнего Владимира Молчанова, у которого еле чувствовался пульс. Об этом СМИ рассказала его дочь. Главврач областного госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов пояснил, что мужчину не выписали, а пытались перевести в инфекционку при психиатрической клинике.

«Три года назад он перенес тяжелый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал Кириллов.

Врач добавил, что Молчанова было непросто обследовать и лечить, поэтому его родным предложили перевести мужчину в инфекционный госпиталь при психиатрической клинике. Они на это не согласились. Кириллов уверил, что в тот день, когда дочь решила забрать отца, его не выписали, а собрались перевести.

«Проводилось лечение. Пусть с какими-то трудностями, проблемами, но вводились антибиотики, противовоспалительные препараты», — сказал врач и добавил, что диагноз COVID-19 у ветерана был предварительный.

Ранее жительница Волгограда Галина Курапова рассказала, что ее отца с COVID-19 вывезли на каталке на улицу. У мужчины уже почти не билось сердце, и вскоре он умер. Дочь хотела забрать отца домой, так как в больнице на вопрос о его состоянии ей сказали, что его отправят в «ковидную психушку», и посетовали, что он «никак не сдохнет».