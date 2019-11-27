Главврач петрозаводской больницы уволился после забастовок работников

По данным издания, в середине сентября водители, медсестры и фельдшеры Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска написали обращение, в котором возмутились низкими зарплатами и дополнительными нагрузками. По их мнению, в сложившемся социально-трудовом конфликте виноват главврач учреждения.

Позднее Росздравнадзор провел проверку и выявил в больнице нарушения. Они касаются неукомплектованности бригад скорой помощи.

«В учреждении должно быть сформировано около 33 бригад. В реальности работает только 17-18 бригад, а в летние месяцы 14-16 бригад. Никакой доплаты за интенсивность труда мы не получаем», — рассказали медики.