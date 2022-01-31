Главврач петербургского НИИ скорой помощи рассказал о пациентах с необычными диагнозами

Токсилогический центр НИИ скорой помощи имени Джанелидзе часто принимает людей с очень необычными диагнозами. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал главврач НИИ Антон Повзун.

«Из экзотики могут привести случаи отравлений при соприкосновении с кораллами. Бывают очень дорогие кораллы в больших аквариумах, некоторые из них ядовиты. Если без перчаток и защиты чистить аквариум и дотронуться до этих кораллов, может произойти отравление. Встречаются пациенты с ожогами морскими животными. Как правило, на курортах им оказывают первую помощь, а потом они поступают к нам», — рассказал врач.

Он добавил, что за последний год в центр поступили не менее 10 пациентов с отравлением мухоморами. При этом все они употребляли грибы с целью поднять иммунитет против коронавируса.