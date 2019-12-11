Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова. Видео

Он отметил, что политик часто лечился в этой клинике из-за сердечного заболевания. В день, когда его доставили в больницу в последний раз, Лужкова тщательно обследовали. Оказалось, что у него были закрыты все важнейшие сосуды.

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«С помощью катетера их удалось открыть», — рассказал медик.

Его состояние улучшилось, но после этого стало еще хуже. Врачи нашли кровотечение из коронарных сосудов сердца. Была проведена катетеризация для остановки кровотечения, но случилась остановка сердца. Запустить его не удалось из-за осложнения, которое редко удается вывести.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо», — пояснил Яух.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Его отпевание состоится 12 декабря — богослужение начнется в 11 утра. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.