Главврач «Кащенко» поддержал идею Жириновского о запрете интервью с насильниками

Главный врач московской психиатрической больницы № 1 имени Алексеева, в народе известной как «Кащенко», Георгий Костюк оценил идею председателя ЛДПР Владимира Жириновского запретить брать интервью у насильников или убийц, написал портал «Ридус».

«По моему профессиональному мнению, такие интервью являются популяризацией, поэтому думаю, что они действительно способствуют появлению новых маньяков», — поделился своей точкой зрения врач.

Накануне представители ЛДПР сообщили, что Жириновский собирается подготовить законопроект, накладывающий запрет на интервью «у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью или убийством».

Такая инициатива появилась у политика после того, как телеведущая Ксения Собчак выпустила интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Жириновский назвал этот фильм «недопустимым». Он призвал отстранить журналистку «от любых эфиров на телевидении».

Ранее СМИ обратили внимание, что во время часового разговора с Собчак насильник признался в любви одной из девушек, которых насиловал.