Главврач из Миасса прикрылся уборщицей и потерял работу за «лечение» грязной тряпкой

Главного врача городской больницы № 2 в Миассе, где пациентку умывали грязной тряпкой, уволили. Как сообщила «360» первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, руководитель учреждения Денис Маханьков собирался все списать на уборщицу. Но ни у кого «не было желания прикрывать эту историю».

Гехт назвала случай в больнице Миасса «вопиющим» и подчеркнул поэтому у них «не было желания прикрывать эту историю». Со среды в больнице работала комиссия министерства здравоохранения Челябинской области.

«На самом деле, нарушения подтвердились и в части порядка оказания помощи. Уборщица не имела права даже приближаться к пациентке, это функция санитарки. Не были соблюдены нормы того, что касалось инвентаря. По факту нарушений главный врач сегодня утром был уволен. Причем позиция главного врача была уволить уборщицу. Но, с нашей точки зрения, ответственность за все должен нести главный врач, он ее понес», — сказала Гехт.

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В министерстве здравоохранения сообщили РИА «Новости», что в ходе проверки в больнице были выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии.

«Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Исполняющий обязанности главного врача исправил обнаруженные нарушения, а также определил ответственных за них работников.

Скандал разразился после того, как в Сети появилось видео с голой пациенткой, которую уборщица отмывает грязной половой тряпкой. Главный врач Денис Маханьков обещал, что в больнице проведут проверку, а в случае установления вины сотрудницы ее дисциплинарно накажут. Он также пригрозил заявлением в прокуратуру женщине, которая сняла видео с умыванием пациентки грязной тряпкой, поскольку, по его мнению, это нарушило закон о персональных данных и врачебную тайну.