Главврач госпиталя в «Патриоте» дал совет COVID-диссидентам

COVID-диссидентов пригласили на экскурсию в госпиталь в «Патриоте» без средств защиты. Предложение поступило от главврача Одинцовской областной больницы и временного инфекционного госпиталя в парке «Патриот» Андрея Фадеева.

«Наверное, это будет жестоко звучать, но я предлагаю им приехать к нам в „Патриот“, мы с ними сделаем такой же обход, как я делаю с вами, только мы будем в СИЗ, а они будут без. Если они на это готовы, мы готовы предоставить такую экскурсию», — сказал «360» Андрей Фадеев.

Во временном госпитале в «Патриоте» работают военные врачи и медики из Одинцовской больницы. Многие из них спасали жизни и во время первой волны пандемии.

В выставочном центре «Патриот» уже развернули более 1420 коек — к кислороду из них подключено 1020. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов, выделенных Министерством обороны России.

Ранее российская правозащитница и телеведущая Екатерина Гордон публично усомнилась в существовании коронавируса. Она не смогла припомнить, сколько человек умерло от COVID-19 среди богачей.

Были и другие COVID-диссиденты, которые связывали пандемию коронавируса с теориями заговора. Поэтому отказывались надевать маски. Однако когда они или их близкие непосредственно столкнулись с пандемией, их мировоззрение изменилось. «360» собрал пять жутких историй.

В России за последние сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса. Днем ранее, 14 ноября, штаб зарегистрировал рекордные 22 702 случая заражения.