Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке, где содержатся больные коронавирусом, Денис Проценко заразился COVID-19. Об этом сообщили в эфире канала «Россия 24».

Сейчас медик находится под наблюдением в Коммунарке. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Проценко работает главным врачом в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Сам врач отказался комментировать информацию о своем заражении и перенаправил «360» в пресс-службу.

Информацию о заражении Проценко «Интерфаксу» подтвердили неназванные сотрудники больницы в Коммунарке. Там заверили, что состояние медика нормальное.

После появления сообщений об инфицировании Проценко пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимира Путина регулярно проверяют на коронавирус. Лидер страны посетил больницу в Коммунарке 24 марта.

«Он тестируется регулярно. Все нормально», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По данным на 31 марта, российские врачи помогают справиться с COVID-19 2337 пациентам. Медики уже вылечили 121 человека и выписали из больниц. Летальных случаев насчитывается 17. Власти страны принимают активные меры по борьбе с распространением инфекции.

В мире число заболевших перевалило за отметку в 803 тысячи человек. Погибли от коронавируса более 39 тысяч пациентов.