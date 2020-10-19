Главврач больницы в Коммунарке развеял слухи о платной госпитализации зараженных коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко опроверг информацию о платной госпитализации зараженных коронавирусом. Заявления об этом он назвал обманом.

Проценко отметил, что госпитализация больных COVID-19 и лечение в ГКБ № 40 покрывается системой ОМС, а также осуществляется только по экстренным показаниям. А если кому- то пришлось за это заплатить, то врач призывает рассказывать о таких случаях.

«Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, то этот человек вас обманывает», — рассказал главврач на своей странице в Facebook.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не увидел причин для введения жестких ограничений из-за коронавируса. Они не понадобятся, если россияне будут соблюдать все меры безопасности. Основными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков. Дополнительные меры могут вводить местные власти.

Сегодня стало известно, что в Подмосковье до 7 ноября будет действовать запрет на массовые мероприятия, чтобы избежать роста заболеваемости.