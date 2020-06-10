Главврач больницы в Коммунарке поможет Дагестану в борьбе с COVID-19

Главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко отправят в Дагестан. Там медик вместе с другими врачами будет помогать коллегам бороться с коронавирусной инфекцией.

«Крутость нашей команды, что ее не надо инструктировать, она в этом живет с 29 февраля, и команда понимает друг друга без слов, потому что мы три месяца этих работаем в рамках единого протокола, единого понимания, куда направлять больного, как определять степень тяжести, какими шкалами мы пользуемся», — сказал Проценко в эфире Первого канала.

Медики должны будут сменить врачей, которые уже работают в Дагестане, Северной Осетии, Забайкалье, Псковской и Владимирской областях. Кроме специалистов, в регионы доставят необходимые препараты, средства защиты и экспресс-тесты.

Сам Проценко уже переболел COVID-19. После заражения главврач перешел на удаленную работу из своего кабинета в больнице. В апреле Проценко удалось полностью вылечиться от заболевания.

Сейчас в Дагестане насчитывается 6175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились от COVID-19 4636 пациентов, скончались 309. Республика находится на седьмом месте среди других российских регионов по количеству заболевших.