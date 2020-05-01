Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом COVID-19

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новом симптоме COVID-19. По его словам, у большинства зараженных появляются высыпания на руках и животе.

Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва». По его словам, сейчас как никогда важно соблюдать режим самоизоляции, в противном случае майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости».

Число заболевших коронавирусом нового типа в мире по состоянию уже превысило 3,2 миллиона человек. Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, 233 405 случаев заражения закончились летальным исходом.

В России диагностирован 114 431 человек с 2019-nCoV. За все время вирусной вспышки 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели. Только за последние сутки был зафиксирован рекордный прирост заболевших — без малого восемь тысяч человек.