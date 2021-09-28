Главврач больницы в Югре: четвертая волна ковида поражает детей

Югра стала одним из российских регионов, где наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Причем все чаще в больницу попадают дети. В Нижневартовске был госпитализирован подросток с 50-процентым поражением легких.

О статистке по заболеванию ковидом заявил на заседании городского оперштаба главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов, сообщило издание vestniksr.ru.

«Из обратившихся обращает на себя внимание ребенок 12 лет, у него практически 50% поражение легких. Количество детей растет, мы можем говорить о том, что мы входим в четвертую волну, которая как раз характеризуется поражением детей», — подчеркнул он.

Главврач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко уточнила, что всего за неделю количество детей, находящихся под наблюдением, выросло почти на 50%.

Она обратила внимание, что увеличилось количество заболевших детей раннего возраста, которые наиболее уязвимы. Сейчас в больнице с ковидом находятся семь детей до года, троим из них нет еще шести месяцев.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу, который обеспечивает всеобщая вакцинация, может сформироваться к концу этого года, сообщила «Газета.Ru».