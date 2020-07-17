Главврач больницы имени Виноградова: более 650 тысяч москвичей оформили электронные медкарты
Ольга Шарапова, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, заявила, что на данный момент новой услугой по оформлению электронной медкарты воспользовались более 650 тысяч москвичей. Об этом сообщило АГН «Москва».
Шарапова напомнила, что электронная медкарта москвича, синхронизированная с базой Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы стала доступна не только с компьютера, но и c мобильных устройств.
Все персональные сведения и медицинские параметры пациента защищены, написала НСН.