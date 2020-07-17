Главврач больницы имени Виноградова: более 650 тысяч москвичей оформили электронные медкарты

Шарапова напомнила, что электронная медкарта москвича, синхронизированная с базой Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы стала доступна не только с компьютера, но и c мобильных устройств.

Все персональные сведения и медицинские параметры пациента защищены, написала НСН.