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    22 января 2021, 18:22

    Главу водоканала в Буйнакске арестовали после отравления сотен человек

    Полина Петрова

    Суд Дагестана на два месяца арестовал исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова после массового отравления людей водой, сообщило ИА НСН.
    Главу водоканала в Буйнакске арестовали после отравления сотен человек

    Отмечается, что в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией поступили 359 жителей Буйнакска. Большая часть пациентов — дети. Причиной отравления стала вода из водопровода.

    Ранее в управлении СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.

    По данным ведомства, подозреваемый Шарипов вовремя не организовал обслуживание объектов водоснабжения. Должным образом не было проведено обеззараживание питьевой воды.