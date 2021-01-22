Главу водоканала в Буйнакске арестовали после отравления сотен человек
Суд Дагестана на два месяца арестовал исполняющего обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова после массового отравления людей водой, сообщило ИА НСН.
Отмечается, что в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией поступили 359 жителей Буйнакска. Большая часть пациентов — дети. Причиной отравления стала вода из водопровода.
Ранее в управлении СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.
По данным ведомства, подозреваемый Шарипов вовремя не организовал обслуживание объектов водоснабжения. Должным образом не было проведено обеззараживание питьевой воды.