Главу водоканала в Буйнакске арестовали после отравления сотен человек

Отмечается, что в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией поступили 359 жителей Буйнакска. Большая часть пациентов — дети. Причиной отравления стала вода из водопровода.

Ранее в управлении СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.

По данным ведомства, подозреваемый Шарипов вовремя не организовал обслуживание объектов водоснабжения. Должным образом не было проведено обеззараживание питьевой воды.