Главу управления мэрии Владивостока нашли мертвым в кабинете

Тело и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли на его рабочем месте в мэрии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.

«Нашли мертвым в кабинете», — приводит агентство слова собеседника. Он добавил, что с этим разбираются следователи. Близкий к следствию источник сайта kp.ru рассказал, что в качестве основной версии гибели чиновника рассматривают самоубийство. Специалисты изучат все подробности и обстоятельства смерти главы управления мэрии Владивостока. Александру Скорлякову было 54 года. Он курировал вопросы ГО и ЧС и занимался вопросами охраны общественного порядка при проведении публичных мероприятий во Владивостоке. В разгар пандемии коронавируса он лично вместе с сотрудниками административных комиссий участвовал в рейдах по соблюдению масочного режима.