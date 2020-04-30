Главу центра «Сургут без наркотиков» обвинили в домашнем насилии

Пострадавшая рассказала, что Ваганов уговорил ее оформить кредит на покупку машины. После чего девушка приобрела BMW, которую также оформила себя. В феврале этого года Ваганов каким-то образом перерегистрировал автомобиль на свое имя.

Девушка узнала об этом в апреле, на почве этого они поссорились. Во время конфликта он избил ее и заставил написать липовую расписку о продаже машины.

«Чтобы скрыть следы насилия, он решил отвезти меня в реабилитационный центр на несколько дней. Однако во дворе мне удалось вырваться», — рассказала девушка.

Она написала заявление в полицию, правоохранители проводят проверку. По словам пострадавшей, со стороны Ваганова это не первый подобный прецедент. Сам он комментарии давать отказался.