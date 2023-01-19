Общество 19 января 2023, 17:46 Главу строительной организации осудили за гибель работника в Пензе

Читать 360tv в

В Пензе перед судом предстал директор строительной организации, которого обвинили в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В июле прошлого года 39-летний сотрудник строительной организации упал с высоты более пяти метров при выполнении работ. Он угодил в технологический проем строящегося многоквартирного дома и получил смертельные травмы. Выяснилось, что глава организации допустил на работу потерпевшего, который не прошел стажировку и обучение по охране труда.

Реклама

Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Реклама