Общество 13 сентября 2023, 12:30 Главу «Sputnik Молдова» сочли угрозой нацбезопасности и решили депортировать из Молдавии Руководителя Sputnik Молдова Денисова решили выслать из Молдавии РИА «Новости»

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Власти Молдавии решили выслать из страны руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. В нем увидели угрозу национальной безопасности для страны. Кроме того, журналисту запретили въезд в республику сроком на 10 лет, сообщило РИА «Новости».

«Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл — там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними», — рассказал Денисов в комментарии агентству.

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По словам журналиста, уже в машине ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республике Молдова.

«Мне запрещен въезд в страну на 10 лет», — добавил собеседник РИА «Новости».

Эту информацию Денисов предоставил журналистам, когда находился в аэропорту Кишинева, где ему приобрели билет до Москвы. Собрать необходимые вещи журналисту не дали, но общались, по его словам, достаточно корректно и вежливо.

«В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее», — уточнил он.

Из-за ситуации вокруг Денисова в МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.