Главу села на Ямале оштрафовали за долгие ответы местным жителям

В администрации города часто затягивали с ответами на обращения населения. Заборный получил штраф за несоблюдение установленных законом сроков.

«Возбуждены четыре административных дела, по результатам рассмотрения которых суд привлек главу к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей», — пояснили в надзорном органе.

Прокурор Тазовского района потребовал устранить все нарушения.