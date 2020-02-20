Главу села на Ямале оштрафовали за долгие ответы местным жителям
Прокуратура проверила деятельность руководителя администрации муниципального образования Газ-Сале Тазовского района ЯНАО Ивана Заборного. Он нарушал сроки ответа на обращения жителей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В администрации города часто затягивали с ответами на обращения населения. Заборный получил штраф за несоблюдение установленных законом сроков.
«Возбуждены четыре административных дела, по результатам рассмотрения которых суд привлек главу к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей», — пояснили в надзорном органе.
Прокурор Тазовского района потребовал устранить все нарушения.