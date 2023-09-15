Общество 15 сентября 2023, 10:24 Главу Росавиации отправят в отставку «Известия»: правительство решило отправить в отставку главу Росавиации Нерадько РИА «Новости»

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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько покинет свой пост в ближайшее время по решению правительства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в Министерстве транспорта.

По данным издания, об отставке главы Росавиации планируют объявить в ближайшие дни. Один из источников указал, что об этом решении могут сообщить официально 15 сентября.

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Источник в Минтрансе отметил, что вместо Нерадько предложили две кандидатуры. Это заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Потешкин, а также председатель Межгосударственного авиационного комитета и бывший замглавы Росавиации Олег Сторчевой. Один из собеседников добавил, что в список могут попасть и другие претенденты.

Нерадько стал руководителем федерального агентства в 2009 году. В мае 2022-го глава Росавиации получил от кабмина замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, назвал тогда причиной выговора Нерадько системное неисполнение им поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.