Главу Приангарья госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали. Накануне в его пресс-службе рассказали, что у главы региона подтвердился коронавирус.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — цитирует ТАСС представителя иркутского губернатора.

О том, что у Кобзева коронавирус, стало известно в понедельник. Тогда в пресс-службе сказали, что он будет лечиться дома и работать, в том числе проводить совещания, удаленно.

В Иркутской области с начала пандемии выявили 23 621 случай заражения. За последние сутки число больных выросло на 223. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388.

В Приангарье действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Им нужно сидеть дома до 9 ноября. Заведения общепита работают до 23:00. Маски в транспорте и магазинах обязательны. Кроме того, иркутские школы ввели скользящий график посещения.

Всего в России, по данным на утро 27 октября, с начала пандемии зафиксировали 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.