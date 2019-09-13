Главу пермских нефтяников наградили за вклад в развитие города

Награду получил руководитель крупнейшего нефтедобывающего предприятия Прикамья «Лукойл — Пермь», представитель президента компании «Лукойл» в регионе и депутат Законодательного собрания Олег Третьяков. Почетный знак вручил мэр Дмитрий Самойлов и председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

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Нефтяника поблагодарили за строительство десятков спортивных площадок и залов, школ, детских садов. Также он отремонтировал городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова и отделение патологии новорожденных в Краевой детской клинической больнице. Помимо этого Третьяков поддержал проекты по реконструкции исторических зданий местных театров.

По данным издания, благодаря сотрудникам «Лукойла» в центре города установили уникальный арт-объект «Спираль времени». Также компания выступила генеральными спонсором Пермского международного марафона.

Почетный знак «За заслуги перед городом Пермь» вручается за достижения в социальной сфере, в областях экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, здравоохранения. Все действия должны быть направлены на благо города.