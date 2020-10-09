Саадат Кадырову уволили с должности главы отдела ТАСС по связям с дипломатическими структурами. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России.

Предположительно, это произошло по причине ее высказываний об обстреле храма в Карабахе. В пресс-службе считают, что из-за ее открытых действий, направленных против России, ее и вовсе нужно лишить гражданства. Информация об этом появилась на их странице в Facebook.

Изданию «Подъем» в ТАСС сказали, что Кадырову не увольняли. Однако отказались отвечать на вопрос, писала ли она заявление по собственному желанию.

Ранее политолог Саадат Кадырова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» оправдала обстрел храма в Шуши словами о сортире. Также она отметила, что рядом с собором находятся военные объекты. Поэтому, по ее мнению, бомбардировка полностью оправдана.

«Сейчас используется, как я понимаю, религиозная тема христианства. Вы меня извините, есть известное выражение Владимира Путина, которое потом облетело весь мир, — „мочить в сортире“. Для Азербайджана это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать», — заявила Кадырова.

Ведущий программы Владимир Соловьев назвал высказывания Кадыровой некорректными. Он напомнил, что слова Путина касались террористов, а сравнение христианского храма с «сортиром» неуместно и неприемлемо.

Накануне военные силы Азербайджана обстреляли ракетами древний собор Казанчецоц в городе Шуши. Среди пострадавших оказались российские журналисты, уточняет RT. Также из-за ударов частично разрушилось здание.