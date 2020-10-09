Главу отдела ТАСС уволили после сравнения обстрела храма в Карабахе с «сортиром» — Союз армян России
Предположительно, это произошло по причине ее высказываний об обстреле храма в Карабахе. В пресс-службе считают, что из-за ее открытых действий, направленных против России, ее и вовсе нужно лишить гражданства. Информация об этом появилась на их странице в Facebook.
Изданию «Подъем» в ТАСС сказали, что Кадырову не увольняли. Однако отказались отвечать на вопрос, писала ли она заявление по собственному желанию.
Ранее политолог Саадат Кадырова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» оправдала обстрел храма в Шуши словами о сортире. Также она отметила, что рядом с собором находятся военные объекты. Поэтому, по ее мнению, бомбардировка полностью оправдана.
«Сейчас используется, как я понимаю, религиозная тема христианства. Вы меня извините, есть известное выражение Владимира Путина, которое потом облетело весь мир, — „мочить в сортире“. Для Азербайджана это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать», — заявила Кадырова.
Ведущий программы Владимир Соловьев назвал высказывания Кадыровой некорректными. Он напомнил, что слова Путина касались террористов, а сравнение христианского храма с «сортиром» неуместно и неприемлемо.
Накануне военные силы Азербайджана обстреляли ракетами древний собор Казанчецоц в городе Шуши. Среди пострадавших оказались российские журналисты, уточняет RT. Также из-за ударов частично разрушилось здание.