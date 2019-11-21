Главу отдела культуры Петрозаводска уволили за пост про «дерьмо»

Глава управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен поплатилась местом за нелестную характеристику соседей. На своей странице в Facebook она пожаловалась, что была вынуждена убирать за неизвестными всякое «дерьмо», из-за чего надорвала спину.

Источник фото: Facebook

Суть претензии чиновницы к горожанам — бытовое свинство. Вместо того, чтобы донести мусор до положенного места, пакеты с нечистотами соседи побросали за несколько шагов до контейнера. Чиновнице пришлось самостоятельно разгребать завалы, о чем она довольно эмоционально и написала в соцсети.

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В мэрии Петрозаводска прочитали запись возмущенной чиновницы и решили, что слова «мрази», «дерьмо» и «помойка» не вяжутся с постом главы управления культуры Петрозаводска. Работодатели приняли решение расторгнуть трудовые отношения с любительницей чистоты во дворе.

Сейчас чиновница в отпуске, написал сайт местного издания «КарелИнформ» со ссылкой на мэрию. После 25 ноября Лесонен предложат написать заявление по собственному желанию.