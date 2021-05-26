Главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии арестовали в Москве

Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в суде.

Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии. Он и его заместитель Александр Швецов были задержаны сегодня.

Швецов также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подробности дела пока не известны.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, осуществляется взаимодействие со следствием.

В СК РФ пока не прокомментировали информацию о задержании и аресте Воробьева.