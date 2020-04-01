Главу омского Минздрава отправили в отставку

Отмечается, что омский губернатор жестко раскритиковал работу министра в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Завтра у нас будет новый министр здравоохранения», — пообещал Бурков.

По последним данным, в регионе выявлено восемь случаев заражения COVID-19. Состояние одного из зараженных оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.