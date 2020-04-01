    01 апреля 2020, 14:00

    Главу омского Минздрава отправили в отставку

    Артур Блянихов

    Глава Омской области Александр Бурков уволил главу регионального Минздрава Дмитрия Вьюшкова, передает «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

    Отмечается, что омский губернатор жестко раскритиковал работу министра в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «Завтра у нас будет новый министр здравоохранения», — пообещал Бурков.

    По последним данным, в регионе выявлено восемь случаев заражения COVID-19. Состояние одного из зараженных оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.