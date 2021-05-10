Главу омского Минздрава нашли живым после трех дней поисков

Главу омского Минздрава Александра Мураховского нашли живым. Об этом «360» сообщили в региональном правительстве.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы», — уточнили в пресс-службе.

Мураховского доставили на обследование в больницу Большеуковского района. По предварительным данным, он находится в нормальном состоянии.

Чиновник пропал 7 мая, когда отправился в лес на охоту примерно в 270 километрах от Омска. Через сутки полиция официально подтвердила его исчезновение и приступила к поискам. В операции также участвовали сотрудники Росгвардии, волонтеры, спасатели МЧС. Были задействованы вертолеты, беспилотники и спецтехника.

Квадроцикл Мураховского обнаружили застрявшим на дереве. Он наехал на березу, но не стал пытаться съехать на дорогу. Бросил транспорт и отправился вглубь леса. При этом дорога к охотничьей базе находилась примерно в полутора километрах от этого места. Участники поисков предположили, что главе Минздрава могло стать плохо, поэтому он продолжил свой путь пешком.