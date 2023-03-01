Общество 01 марта 2023, 18:44 Главу нижегородского медцентра обвинили в невыплате зарплат сотрудникам

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде скамья подсудимых ждет директора медицинского центра, которую обвинили в невыплате заработных плат своим подчиненным в течение более полугода. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным издания, с сентября 2021 года по июнь 2022-го сотрудникам медучреждения не выплачивали зарплату. Общая сумма задолженности составила 460 тысяч рублей.

Реклама

В отношении главы медцентра возбудили уголовное дело. В ходе расследования задолженность погасили. Несмотря на это, обвиняемая предстанет перед судом, добавил сайт kp.ru.