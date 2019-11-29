Главу Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест

Быковскую задержали 29 ноября в пятницу. В отношении нее завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

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Глава регионального Минздрава не единственный фигурант дела. По делу также проходят другие высокопоставленные чиновники министерства: заместитель Быковской, Станислав Беседовский и начальник отдела закупок ведомства.

По версии следствия, они вступили в сговор при проведении торгов на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов. По информации Федеральной антимонопольной службы, закупки услуг по утилизации проводились по завышенным ценам.

ФСБ провело обыски в рабочих кабинетах и домах подозреваемых.