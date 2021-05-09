Главу Минздрава Омской области нашли живым

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым. Он пропал в лесу 7 мая — с тех пор его поиски не прекращались. Об этом сообщил «Открытым медиа» представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

7 мая Мураховский уехал из деревни Поспелово Большеуковского района и исчез. Он перестал выходить на связь во второй половине дня. Примерно сутки знакомые пытались самостоятельно его найти, затем обратились в полицию. В результате на поиски вышли не только правоохранители, росгвардейцы и сотрудники МЧС, но и местные жители с волонтерами.

Поисковую операцию осложняли заболоченные участки леса и труднопроходимая местность. Вечером 9 мая поисковики обнаружили квадроцикл пропавшего. Местные жители рассказали, что в лесу видели медведей — возможно, глава Минздрава Омской области поехал в лес, чтобы поохотится на них.

Мураховский стал министром здравоохранения Омской области в конце прошлого года. Ранее он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске.