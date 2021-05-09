В МВД не подтвердили сообщения СМИ о том, что в пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым. Его до сих пор ищут. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщили, что Мураховского нашли. В УМВД по региону эту информацию опровергли.

«Нет (не найден — прим. ред.)», — ответили в пресс-службе УМВД по Омской области на вопрос журналиста.

По данным правоохранителей, Александр Мураховский уехал на квадрацикле с охотбазы в районе деревни Поспелово 7 мая. Он перестал выходить на связь во второй половине дня. Сперва знакомые искали его самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Официально о пропаже Мураховского стало известно только 9 мая. Спустя несколько часов после подтверждения личности пропавшего в лесу нашли его квадроцикл. Местные жители сообщили, что не раз видели там медведей — возможно, именно на них глава Минздрава хотел поохотиться.

В поисках принимают участие волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и «Доброспас», личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители,. Кроме того, задействованы вертолет и беспилотники.